Candidato quer mais do que o juiz pode conceder e fica sem revisão de questões em concurso

Não haveria impedimento ao Judiciário em atender a um pedido de um candidato que em concurso, indica irregularidade numa questão de prova, se essa irregularidade se limitasse a verificar a compatibilidade do conteúdo da questão da prova com o edital regulamentador, firmou o desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos. Mas, no caso concreto, o que o impetrante quis não poderia ser atendido: uma apreciação do judiciário sobre os critérios de correção e sobre o próprio conteúdo da questão. O candidato pediu mais do que o juiz pudesse conceder.

O Autor ingressou com um mandado de segurança negado no juízo fazendário. No pedido indicava que seria impositivo proceder à nova correção das questões 23, 29, 30, 31 e 44 à luz da doutrina e da jurisprudência e da legislação vigente, sobre o conteúdo das referidas questões.

As questões atacadas se referiram ao concurso de ingresso a cargo público da Polícia Civil do Estado do Amazonas. No juízo de origem, se entendeu que o autor pretendeu a substituição da banca examinadora, o que é vedado em matéria de direito administrativo, sendo vedado a intromissão do Judiciário na matéria.

“Não é possível proceder, subjetivamente, ao exame do acerto na formulação das perguntas, bem assim, das respostas indicadas como certas pela Banca Examinadora para determinar qual seria o item correto, de acordo com a jurisprudência, doutrina e literatura especializadas, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade para realizar análise doutrinária das respostas, de forma que não se identifica estar o presente caso albergado pela exceção contida na jurisprudência dos Tribunais Superiores, tampouco constato teratologia ou erro grosseiro no gabarito adotado pelas questões atacadas”.

Processo nº 0667489-48.2022.8.04.0001

Leia a decisão: