Beneficiário de seguro tem prazo de dez anos para fazer exigir o benefício deixado pelo segurado

O prazo que os beneficiários de um seguro têm para efetuar a cobrança judicial do pagamento do sinistro pactuado com o segurado é de 10 (dez) anos. A seguradora tentou emplacar que a prescrição ocorreria em 3 (três) anos. O desembargador Flávio Pascarelli, do Tribunal de Justiça do Amazonas, firmou que o terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo não se confunde com a pessoa do segurado. A cobrança judicial dos sucessos do segurado, que veio a óbito, foi motivada porque o banco Itaú justificou que não havia localizado o contrato de seguro em grupo localizado pela construtora, na qual o segurado trabalhava. O julgado manteve a decisão em favor de Jean Claude e outra autora.

Sendo ajuizada a ação de cobrança, demonstrada a legitimidade dos sucessores do falecido segurado, os réus, a seguradora e o banco Itaú, alegaram a prescrição do direito, firmando que esse prazo prescricional seria de 3 (três) anos.

Em decisão, o acórdão editou que ‘a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que, no caso de terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo, o qual não se confunde com a figura do segurado, o prazo para propositura da ação indenizatória é de dez anos’.

Os interessados recorrentes também fundamentaram a ausência de pedido administrativo, mas se provou pelos autores a abertura de processo de sinistro, e se considerou que foi obedecida a exigência de cláusulas contratuais quanto a abertura de processo administrativo para a consecução do direito, auferido apenas com a atuação da justiça.

Processo nº 0657570-40.2019.8.04.0001

