Banco deve indenizar consumidora que teve nome negativado por fraude de terceiro

Uma dívida contraída e não adimplida, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, motivou a instituição financeira a negativar o nome da autora junto ao Serasa. Ocorre que, a autora nunca havia ido à capital gaúcha. Na ação contra o Santander, a autora contestou a dívida e pediu a declaração da inexigência do débito, bem como a condenação do banco em danos morais. O pedido foi atendido na justiça. Reconheceu-se que a autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiro. Com o recurso do Banco, a ação foi relatada por Abraham Peixoto Campos Filho.

A autora descobriu que seu nome estava negativado após a tentativa da compra de um carro Zero Km. Perplexa com a situação, a consumidora procurou o Serasa, convicta de que sempre honrou suas dívidas. Para sua surpresa, o extrato da operadora de cadastro demonstrou uma dívida contraída na cidade de Porto Alegre, no RS, cidade onde nunca esteve, desconhecendo o débito na sua essência.

Na sentença, o juízo de Apuí, no Amazonas, invocando a inversão do ônus da prova a favor da autora, concluiu em julgamento da lide, que o Banco, por não juntar a prova do contrato, deixou de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, declarando a dívida inexistente, e fixando condenação em danos morais no valor de R$ 10 mil. O juiz definiu que a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito constituiu ato ilícito indenizável.

No julgado em segunda instância se firmou que ‘resta pacífico o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral”. O valor dos danos, entretanto, restou diminuído, sendo fixado em R$ 5 mil reais para se atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Processo nº 0000012-20.2017.8.04.2301

