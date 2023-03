Bagagens aéreas grátis é o que propõe projeto protocolado na Câmara dos Deputados

O deputado federal Beto Predo, do PSD-PR, protocolou no dia de hoje, 27 de março, um projeto de lei que retoma a bagagem grátis em voos nacionais e internacionais. Para o deputado, devam ter cobertura grátis as malas até 23 kg para voos nacionais e até 32 kg em voos internacionais.

No ano passado, o então presidente Jair Bolsonaro vetou uma proposta que previu bagagem gratuita em voos. A proposta de proibir a cobrança para despachar bagagens, na visão da administração pretérita foi barrada com a justificativa de que o retorno às bagagens gratuitas prejudicaria a concorrência e inibiria a entrada de novas empresas no setor aéreo.

Considerou-se que, na prática, a proposição aumentaria os custos dos serviços aéreos e o risco regulatório, o que reduziria a atratividade do mercado brasileiro a potenciais novos competidores e contribuiria para a elevação dos preços das passagens aéreas. O deputado quer retomar o debate sobre o tema.