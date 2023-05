Audiência é encerrada antes do término devido a amostra de pênis de uma das partes

Audiências tele presenciais ainda se constituem em uso na Justiça do Trabalho e, nesse sistema on line do TRT/3ª Região, no dia de ontem, uma juíza obrigou-se a encerrar, antes do previsto, a ouvida de uma das partes no processo, isso porque o reclamante, ao adentrar no sistema, ainda estava na cama, deitado, e com o pênis à mostra. O caso ocorreu em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

