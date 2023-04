Atos de 8 de janeiro: STF convoca sessão virtual extraordinária para análise de mais 250 denúncias

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, convocou sessão virtual extraordinária do Plenário da Corte para analisar o terceiro grupo de denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) nos Inquéritos (INQs) 4921 e 4922, instaurados contra pessoas acusadas de envolvimento nos atos de 8 de janeiro (veja lista abaixo).

São mais 250 denúncias a serem apreciadas, alcançando o total de 550 até o momento, e o julgamento ocorrerá de 0h do dia 3/5 até 23h59 do dia 8/5. No julgamento virtual, o Supremo vai decidir se abre ações penais contra mais 250 acusados. Os inquéritos são de relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

Se as denúncias forem recebidas, eles viram réus, e o processo terá seguimento com a fase de coleta de provas, na qual se inserem os depoimentos das testemunhas de defesa e acusação. Depois, o STF ainda terá de julgar se condena ou absolve os acusados, o que não tem prazo específico para ocorrer.

No INQ 4922, que investiga os executores materiais dos crimes, as denúncias abrangeram os crimes de associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único), abolição violenta do estado democrático de direito (artigo 359-L), golpe de estado (artigo 359-M) e dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV), todos do Código Penal. A acusação envolve ainda a prática do crime de deterioração de patrimônio tombado (artigo 62, inciso I, da Lei 9.605/1998).

No INQ 4921, que investiga os autores intelectuais e pessoas que instigaram os atos, a acusação é por incitação ao crime (artigo 286, parágrafo único) e associação criminosa (artigo 288), ambos do Código Penal.

Os advogados dos denunciados podem apresentar sustentações orais até as 23h59 do dia 02/05.

Confira a terceira lista de acusados:

INQ 4921:

Amarildo Rodrigues da Silva

Amauri Silva

Ana Carolina Marte Silva

Ana Dantas

Ana Maria Anja Cardoso

Ana Paula Bernardes

Ana Paula De Medeiros Vieira Tronco

Ana Paula Fávero de Oliveira

Ana Paula Nóbrega

Anderson Marques Mendes

Anderson Novais de Paula

Andineia Martins

Andrea Alves Bernardo Ronchi

Antonio Cardoso Pereira Junior

Antônio Carlos de Sousa

Antonio Francisco Moreira

Antonio Marcos Barbosa da Silva Brunetta

Antônio Plantes da Silveira

Antônio Valdenir Caliare

Apolo Carvalho da Silva

Araceli Scartezini Donadello

Armando Prauze

Arnaldo José Back

Arthur de Lima Timoteo

Beatriz Daiane Tosta Laudino

Benicio Vieira de Sousa

Bernardo Oliveira Andrade

Brayan Lucas de Oliveira Costa

Candida Moreira Borges Filipak

Carla Back

Carla Cristina Machado

Carlos Gasparin

Carlos Rogerio Coimbra

Cassius Alex Schons de Oliveira

Ceila Michelle Pilocelli

Celestina de Morais Aureliano

Celina Maria Pereira da Silva

Cesar Santos De Lima

Citer Motta Costa

Claudete Aparecida Tristão

Cláudia Delani Ponikierski Becher

Cláudio Antônio Mesquita Peralta

Cláudio da Silva

Claudio Servelin

Claudir Gasparin

Clebson da Silva Nascimento

Cleiton Cordeiro Gouvea de Souza

Clodoaldo Henrique

Cristian Simões Gobbi

Dalvides Aires dos Santos

Daniel de Oliveira Araujo

Daniel dos Santos Bispo

Daniel José de Maio

Daniel Luciano Bressan

Daniel Rodrigues Machado

Danilo Pereira de Oliveira dos Santos

Darlene da Silva Costa

Darley Silva Neves

Davi Alves Viegas da Silva

Davi Jesse da Silva

Dayane Soares de Carvalho Surnogne

Delia Gonçalves de Oliveira Galli

Denise de Almeida Sant’ana

Devair Henrique da Freiria

Dirce Gonçalves dos Santos

Dirlei Ricardo de Medeiros

Divanio Natal Gonçalves

Drildo Alves de Melo

Durcilene Pires da Silva

Edgar Coelho dos Santos

Edimar Aparecido Martins Escanhoela

Edimar Macêdo e Silva

Edineia Fátima da Silva Sérgio

Édipo Da Silva dos Anjos

Edna Aparecida de Araujo Frade

Edna Borges Correa

Edna Dias Sales

Edriel Martins Oliveira de Souza Fonseca

Edu Marcos Coronel

Eduardo Antonio Roca

Eduardo Gadotti Murara

Eleonor Claudio Sordi

Eliana Passos da Costa

Eliana Teixeira Garcia Ciriaco

Eliane De Jesus da Silva Oliveira

Eliane Oelke

Elias Alves da Silva

Eliel Alves

Elielson dos Santos

Eliete Nunes

Elisangela Maria de Jesus Moura

Elisiane Lucia Harms

Eloisa Chileze Souza Lima

Eric Vinicius Silva Ribeiro

Eriel Vargas de Lima

Erisvaldo Gonçalves Rodrigues

Erivan Bezerra Gomes

Erivelton Aparecido Canova

Etelma Astrogilda Nazário Rosa

Euzeni Alves de Souza

Ezequiel da Silva Lima de Andrade

Ezequiel de Oliveira Sousa

Ezio Guilherme da Silva

Fabiana Sanches do Prado

Fabio Adriano Menezes do Rosário

Fabrícia Lúcia da Silva Rodrigues

Fernando Henrique Faria

Filipe Cerqueira de Santana

Flávio Ricardo Bianchini Kanbach

Francisca Elisete Cavalcante Farias

Francisca Maria dos Santos Gomes

Francisco de Assis Pimenta

Francisco Kruze Oliveira

Francismar Aparecido da Silva

Frankin Guerra Lamoglia

Gabriel Corgosinho Nogueira

Galeno de Araujo Costa

Geneilson Santana Dantas

Gennaro Vela Neto

Geraldo Aparecido de Oliveira

Gerson Aparecido Gomes

Gesislaine Aparecida Teodoro dos Santos

Gibrail Pereira de Souza

Gilcemar Faria de Oliveira

Gilmar Procópio Ramos

Gilvan Rodrigues dos Santos

Gislaine da Costa Cruz Medeiros

Glaucia Maria Rabelo Cruz

Glaucio Mota Gonçalves

Glederson Henrique Ribeiro

Graco Magnus Mengue

Guilherme Cazelli Conde

Guilherme Marianelli

Gustavo Barco Ravenna

Gustavo Henrique Geronimo de Assis Silva

Hedio Minoru Hiratuka

Hélio de Souza Matos

Helio José Ribeiro

Helion Ferreira dos Santos

Helmi Tavares de Oliveira

Hermes Tandler de Oliveira

Hildebrand Santiago Silva

Holvery Rodrigues Bonilha

Hugo Kenji Prado

Iara Solange Soares Gimenes

Ieda Ferreira Andraski

Igor Henrique Miranda dos Santos

Indianara Correa

Iolanda Vieira Oliveira

Iraçuí dos Santos

Isaias Ribeiro Serra Junior

Ivanildo de Freitas

Ivett Maria Keller

Ivonaide Pinto

Jacira dos Reis Martins

Jacira Maria da Costa Silva

Jackson Augusto dos Santos

Jacqueline Spirlandeli

Jaderson Schneider

Jamerson Cassimiro da Silva Alves

James Miranda Lemos

Jamil Vanderlino de Siqueira

Jean Carlos Felski Conte

Jessé de Oliveira Vicente

Jhon Manoel de Oliveira

Joander Paulo Alves Oliveira

João Barbosa de Sousa Junior

João Batista Borges Corrêa

João Batista e Souza

João Carlos de Borba

João Carlos Lourenço

João Luiz Pontes

João Paulo dos Santos

João Pedro dos Santos

João Sirqueira Araújo

Jocimar dos Santos

Adaildo Alves Santana

Adriana Camargo da Silva Lemes

Alexsandra Aparecida da Silva

Amarildo Gerson Beckmann

Anderson Braz dos Santos

Andrey Farias Santos

Angela Maria Correia Nunes

Antonio Lucilane de Lima

Antonio Marques da Silva

Carlos Alberto da Silva Nascimento

Cecil de Faria Garcia

Cesar Luis Tavares

Chastine José Furtado Nobre

Claudia Augusta Gioppo Franco

Daego da Costa Santos de Souza

Dalvina Severino de Queiroz

Daniela Gonçalves Brandão

Darisa Gorziza da Maia

Debora Candida Gimenez

Duarte Irias Franco Queiroz

Eduardo Mota dos Santos

Emerson Costa

Fatima Jecele Magon

Francisco Correa de Melo Xavier

INQ 4922:

Jair Domingues de Morais

Jesse Lane Pereira Leite

João José Cardoso

Jose Carlos Galanti

Miguel Candido da Silva

Adalgiza Maria Dourado

Adalto da Silva Araujo

Aldir Arruda Lins

Alice Nascimento dos Santos

Ana Elza Pereira da Silva

Ana Paula de Souza

Andre Kelvis Pereira da Conceição

André Luiz Vilela

Antônio Geovane Sousa de Sousa

Ary Marcos de Paula Barbara

Camila Mendonça Marques

Carlos Alberto dos Santos Queiroz

Carlos Antonio Silva

Carlos Roberto Silva Santos

Claudinei Pego da Silva

Crisleide Gregorio Ramos

Danyele Kristy Santos Rios da Silva

Davi Emanuel Pereira Domiciano

Debora Chaves Spina Caiado

Deivison Barbosa Lopes

Dirceu Ribeiro da Assunsao

Edinéia Paes da Silva dos Santos

Francisco Gomes de Morais

Gabriel Lucas Lott Pereira

Geraldo Filipe da Silva

Gisele do Rocio Bejes

Givair Batista Souza

Igilso Manoel de Lima

Ines Izabel Pereira

Janailson Alves da Silva

Jaqueline Freitas Gimenez

Jean de Brito da Silva

João Antônio Pereira

João Batista de Castro

Jorginho Cardoso de Azevedo

Jose Cezar Duarte Carlos

Jose Gilmar de Oliveira Melo

Josias Carneiro de Almeida

Jucilene Costa do Nascimento

Julio Cesar de Oliveira Ciscouto

Juvenal Alves Correa de Albuquerque

Kingo Takahashi

Leandro Alves Martins

Lucenir Bernardes da Silva

Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand

Com informações do STF