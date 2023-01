Aposentado reverte sentença de juiz que determinou penhora de parte de seus rendimentos

Um aposentado conseguiu reverter uma decisão judicial que impôs a sua pessoa a constrição de parte de seus rendimentos pagos pela AmazonPrev. Pela decisão guerreado o aposentado teria dez por cento de seus rendimentos destinados a cumprir a ordem judicial que consistiria em que o montante desses descontos fossem transferidos para conta judicial com o fim de pagamento de indenização considerada devida por condenação em danos morais contra a pessoa do réu/agravante F. M. A. Foi Relator Paulo César Caminha e Lima.

Ao reformar a decisão, o relator firma que “não há possibilidade de se considerar fundamentada decisão que se limita a deferir pedido de penhora sobre proventos de aposentadoria sem sequer haver a tentativa de expor as razões jurídicas que levaram a tal conclusão”.

O relator cita a proibição da penhora determinada, arrematando que ‘não é possível se continuar a aplicar a tese de que, por interpretação do art. 833,IV, do CPC, é válida a penhora de remuneração em percentual que não prejudique a subsistência do devedor”. Em decisão monocrática o relator registra que a decisão agravada tem a marca de uma ‘notória ausência de fundamentação’.

A decisão foi anulada por carência de fundamentação, mas não apenas isso. Se firmou que a hipótese permitiu a análise direta do mérito, pois o decreto de nulidade da sentença devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Com a anulação, se finalizou a decisão sob o fundamento de que não seria admissível a penhora de qualquer percentual de proventos de aposentadoria contra o recorrente, porque os valores dessa aposentadoria têm valores inferiores a cinquenta salários mínimos.

Processo nº 4002911-94.2021.8.04.0000

Leia a ementa: