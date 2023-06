AmazonPrev anuncia resultados positivos de impactos financeiros no sistema previdenciário

A análise do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário do Estado do Amazonas de 2023, ano base 2022, foi apresentada, por meio de uma live no canal oficial da Amazonprev no youtube. Durante a apresentação, foram evidenciados os dados de meta atuarial e das projeções futuras de cobertura dos benefícios de aposentadoria dos servidores públicos estaduais, bem como as estratégias de gestão aplicadas na capitalização desses recursos, evidenciadas no Plano de Aplicação de Investimentos – PAI 2023.



Como informou o Instituto Previdenciário, a avaliação atuarial deste ano levou em consideração dados consolidados até 31 de dezembro de 2022. De acordo com o responsável pelo estudo técnico, o Atuário Luiz Cláudio Kogut, a Amazonprev é um dos regimes previdenciários mais saudáveis e financeiramente equilibrados do país. “O sistema é muito bem gerido, saneado e com as contas todas em dias. Atende a toda a normatização, tem regularidade previdenciária, solidez e perenidade para atender ao pagamento dos atuais e futuros aposentados e pensionistas do estado”, destacou Kogut.



Na ocasião, o coordenador do Comitê de Investimentos, Alan Nascimento, apresentou a Política de Investimentos definida para o ano de 2023, conforme prevê a Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.963 de 25 de novembro de 2021. Segundo Alan, a Amazonprev sempre optou pelo modelo de Gestão Própria, onde as decisões sobre os investimentos são tomadas pelo próprio RPPS. Já a meta atuarial, definida em IPCA + 5,12%, seguiu a tabela de juros da Portaria SPREV nº. 1.837/2022, Portaria MPT 1.467/2022 e Parecer Atuarial de dezembro/2022.



“Meta atuarial é uma estimativa de desempenho para os investimentos do RPPS. E precisa ser atingida para que o ente possa garantir o pagamento dos benefícios de previdência dos segurados. Por isso, a política, com suas diretrizes e estratégias, é tão importante. E a Amazonprev, por meio de uma gestão segura e transparente, tem conseguido manter a segurança na capitalização dos recursos, de forma que não sejam desvirtuados de suas funções e finalidade, destacou Alan.



Para a diretora-presidente da Amazonprev, Maria Neblina Marães, a transparência nas ações é uma premissa da gestão adotada pela instituição e é acompanhada de perto pelos órgãos de controle e fiscalização. “Desta forma, temos uma participação constante dos Conselhos de Administração e Fiscal, que fazem a auditoria do andamento das ações, metas e resultados alcançados tanto das atividades previdenciárias quanto administrativo financeiras e disponibilizamos publicamente todos os relatórios de prestação de contas em nosso site, procurando dar a máxima transparência, conforme prevê a legislação. É de extrema importância que todos os segurados conheçam esse cenário e entendam seus direitos e deveres como servidores ativos, aposentados e pensionistas”, declarou Maria Neblina.



Transparência – A divulgação dos dados do estudo atuarial do sistema previdenciário do Estado do Amazonas faz parte da diretriz de previdência instruída no planejamento estratégico da fundação Amazonprev, cujo objetivo permanente é consolidar a cultura previdenciária junto aos servidores públicos estaduais, segurados e beneficiários. Atende às exigências da LEI Nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.