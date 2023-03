Amazonas Energia é condenada por não repor medidor furtado de usuário

Um medidor da Amazonas Energia furtado da casa do usuário causou à empresa uma condenação por danos morais. Embora a concessionária tenha sido comunicada do furto e solicitado a instalação de um novo aparelho, a empresa quedou-se inerte, limitando-se a marcar data para a execução do serviço. Sem energia, o consumidor acionou a justiça, notificando a falha na prestação de serviços. Nas instâncias judiciais se reconheceu que o autor sofreu danos psicológicos. A empresa recorreu da decisão, mas o apelo foi considerado improcedente perante a 1ª Turma Recursal. Foi Relator o Juiz Adonaid Abrantes de Souza Tavares.

Após o furto do medidor, o autor fez a comunicação da irregularidade, por culpa de terceiro, à Amazonas Energia, noticiando que estava sem a energia elétrica, pedindo o restabelecimento dos serviços, com a instalação de um novo medidor. Nessas circunstâncias, não houve a instalação do medidor requerido e, ainda assim, o usuário foi cobrado a pagamento de faturas de energia. A dívida do consumidor chegou a R$ 16.000,00.

A sentença conferiu ao autor a procedência da ação, declarando que a concessionária não havia demonstrado fato impeditivo do direito do requerente, sobrando à contento convicção jurídica de que remanescia a responsabilidade objetiva da concessionária, com a cobrança abusiva de valores. Declarou-se a inexigência desses débitos e condenou-se a empresa ao pagamento de danos morais. Foram 17 meses sem energia elétrica na casa do autor.

Caberia à empresa de energia, por imposição processual, demonstrar cabalmente a insubsistência dos pedidos formulados pelo autor, mas não o fez, firmou o Relator, ao manter a decisão do magistrado sentenciante “Houve, portanto, falha na prestação do serviço, o que impõe à fornecedora, a responsabilidade pela reparação dos danos morais a que deu causa”.

Processo nº 0606049-22.2020.8.04.0001

Leia o acórdão :