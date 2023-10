Alexandre Nardoni obtém redução de pena pela leitura da obra “Carta ao Pai”

A justiça de São Paulo aceitou pedido de redução de pena de Alexandre Nardoni, pela leitura do livro “Carta ao Pai”, de Franz Kafka. Nardoni foi condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha, Isabella Nardoni, de apenas 5 anos, após ser jogada pela janela do sexto andar, do prédio onde morava com o pai, em 2008.

Alexandre Nardoni obteve o direito à redução de 96 dias, em razão de 277 dias de trabalho, e por ler o livro “Carta ao Pai”. A obra é uma publicação póstuma de uma carta que Franz kafka escreveu para o seu pai, mas nunca chegou a ser enviada. No livro, Kafka revela toda a sua mágoa em relação ao pai autoritário.

A remição da pena pela leitura ocorre quando o condenado comprova que leu qualquer obra literária. De acordo com o CNJ, cada obra lida corresponde à remição de quatro dias de pena, limitando-se, no prazo de 12 meses, a até 12 obras efetivamente lidas e avaliadas, com a possibilidade de remir até 48 dias por ano.

