Alas militares em escalada de tensão com o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva

Ao tempo em que petistas ficam satisfeitos com o discurso endurecido do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra os militares, há um aumento em escala no clima de tensão existente e que toma cada vez mais conta de Brasília, Distrito Federal. Lula admite perda de confiança em parcela de militares e adia, inclusive, escolha de ajudante de ordens. Há riscos de infiltração de militares bolsonaristas, o que aumenta os riscos de novas programações para vandalismos de bolsonaristas no governo.

Lula tornou público que os militares ‘não são o poder moderador que pensam ser” e criou um clima tenso nas casernas associado ao contexto de críticas e queixas sobre a atuação do Exército na invasão ao Palácio do Planalto por uma grotesca manifestação bolsonarista. A atitude de Lula é a oficialização da perda da confiança em parcela dos militares da ativa.