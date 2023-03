Agredir a mulher e não cumprir medidas protetivas dá justa causa à prisão preventiva

Em tema de violência doméstica contra a mulher não se pode desprezar a possibilidade de prisão preventiva se as medidas protetivas de urgência não são suficientes para o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida. Com esse entendimento, a Desembargadora Carla Maria Santos Reis, do Tribunal de Justiça do Amazonas, afastou pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, e denegou um pedido de habeas corpus, por concluir que se firmaram os motivos que impeçam ao agressor de responder ao processo em liberdade. Agredir a mulher e não cumprir ordens de afastamento da agredida é motivo para a constrição ao direito de liberdade.

A prisão foi decretada no bojo de um processo do 1º Juizado da Violência Doméstica, em que o indiciado responde pelos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal. Na primeira instância, com o decreto de constrição ao direito de liberdade, foi requerido a revogação da medida extrema, mas, em despacho fundamentado, o pedido foi negado pelo magistrado do feito.

Inconformado, o paciente se utilizou do writ constitucional, onde objetivou a expedição de ordem para fazer cessar o que denominou de constrangimento ilegal onde indicou, inclusive, a falta de provas que sustentassem a prática dos crimes que lhe foram imputados.

Ocorre que, nessas circunstâncias, e na matéria dos fatos, se concluiu que a palavra da vítima mulher é de fundamental importância, como elemento de prova. Ademais, “não sendo suficientes as medidas protetivas de urgência a favor da ofendida, torna-se de rigor o decreto da custódia cautelar com o fim de assegurar os seus direitos”, editou a decisão denegatória do writ constitucional impetrado a favor de José Pessoa.

Processo HC nº 4010042-86.2022.8.04.0000

