Advogado é preso em Brasília por perseguição à Promotor de Justiça

Uma operação comandada pelo GAECO/MPDF, findou, na manhã de hoje, na prisão de um advogado por ameaça e perseguição a um promotor de justiça. O mandado de prisão preventiva expedido contra o causídico restou cumprido sob o fundamento de que havia risco concreto à integridade física da vítima, um promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal.

O Promotor de Justiça indicado como vítima do advogado atua no caso da chacina de 10 pessoas da mesma família em Planaltina, região de Brasília. Cinco pessoas já foram denunciadas pelo caso. Os fatos revolvem a uma chacina em que as vítimas, todas herdeiras de uma chácara, em Brasília, os acusados teriam saído ceifando a vida de toda a linha sucessória, sem que houvesse chances de alguém ficar com a posse do imóvel. Não há evidências de que as ameaças do advogado estejam relacionadas à esse caso. Seguem as investigações.

Até então, o que se tem conhecimento é que o advogado ingressou no condomínio onde mora o promotor, deu cavalo de pau na frente da casa dele, dirigiu em alta velocidade pelas ruas do loteamento e gritou que não tinha medo do Ministério Público. O advogado disse ainda que estariam acabando com a vida dele. E avisou que o sangue iria correr, que não tinha medo de juiz, do Bope, de policial militar ou civil. A vítima diz não haver motivos para perseguição, mas a prisão foi cumprida.