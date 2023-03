Advogado do Prerrogativas diz saber ‘o que Moro fez no verão passado’ em nota divulgada por Jornal

O Jornal Folha de São Paulo divulgou uma nota subscrita pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, do grupo prerrogativas, na qual o causídico analisa as falas do presidente Lula sobre a operação da Polícia Federal que investigou um plano da facção criminosa – PCC- para atacar o senador Sérgio Moro, do União Brasil-PR. Para Marco Aurélio, as suspeitas do presidente, quanto ao fato de que poderia ser ‘uma armação’ do ex-juiz, foram interpretadas fora do contexto. O advogado também afirma que sabe ‘o que Moro fez no verão passado’, não se podendo entender como anormais o lançamento de suspeitas sobre ele, e que elas são naturais.

O advogado declarou na nota que Sérgio Moro ‘deve agradecer o Presidente Lula e o Ministro Flávio Dino pelas providências enérgicas adotadas para resguardar a sua vida e a vida de seus familiares’. Acrescentou que Lula não questionou o mérito e a necessidade das investigações e das medida protetivas. Arrematou concluindo que “Nós sabemos o que o Moro fez no verão passado. Natural, pois, que haja suspeitas sobre o seu comportamento neste episódio”.