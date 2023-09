Advogada reitera que Promotor de Justiça a quis humilhar e pede providências nas três esferas

A Advogada Catharina Estrella pronunciou-se no dia de hoje perante colegas advogados que a apoiavam, reiterando que o Promotor de Justiça Walber Nascimento a desrespeitou em Plenário de Julgamento no último dia 13 de setembro no Tribunal do Júri, em Manaus ao chamá-la de ‘cadela’. Os insultos, segundo Catharina, partiram por mais de uma vez do Promotor de Justiça na Sessão de Julgamento em que exerceu sua profissão. Walber precisa respeitar a lei, porque não está acima dela, pronunciou-se.

Com manifestações de apoiadores, por meio de Desagravo, frente à sede do Ministério Público do Amazonas, a advogada, emocionada, mais uma vez se manifestou e disse sentir os reflexos das ofensas de Walber. Em cada uma das ofensas, diz a Advogada, houve peso de humilhação que lhe afrontou a dignidade.

Sob as vozes fortes com chamados de seu nome, a advgogada Chatarina disse que todas as mulheres estão sentido sua dor. “Dói, cada vez que eu escuto e escutei ontem duas vezes. Disse a ele que era um desrespeito. Ele voltou e me ofendeu. Ele quis me humilhar” reiterou a advogada ao lado do Presidente da OAB/Amazonas, o advogado Jean Cleuter.

Para Chatarina Estrella, o Promotor de Justiça faltou não apenas com a urbanidade, mas fora ofensivo, praticando violência institucional, porque a quis humilhar em sessão do Júri, intencionalmente. Em outra época, disse a Advogada, defendeu Walber Nascimento. “Quando fui advogada dele, servi. Porém, advogando para outra pessoa sou vista como cadela”, reiterou. São prometidas providências contra o Promotor de Justiça nas esferas administrativa, cível e penal.