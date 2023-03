Adolescente que matou professora confessa que tentou comprar arma e fez simulação do crime

O adolescente de 13 anos de idade que esfaqueou a professora da Escola Thomazia Montoro, ao depor perante a polícia, confessou que antes do crime tentou comprar uma arma de fogo, mas não teve sucesso. O crime teria sido motivado por bullying e ódio acumulado. O fato ocorreu na segunda feira desta semana, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, com uma morte e 5 feridos. Não conseguindo a arma, o adolescente também confessou que fez simulações de ataques com face e tesoura antes dos crimes.

No depoimento ao Delegado Marcus Vinicius Reis, da Delegacia Especializada, o adolescente narrou que treinou em casa um ataque a facas com a parte de uma tesoura em um travesseiro. O jovem relatou ter sofrido Bullying em três escolas diferentes por quais teria passado.

A Justiça de São Paulo determinou, a pedido do Ministério Público, a internação provisória do menor infrator, medida prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele responderá por agressão, três tentativas de homicídio, um homicídio qualificado, além de injuria racial praticada contra um colega.