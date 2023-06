Acusado de matar irmão gêmeo é absolvido pelo júri em Manaus

O Conselho de Sentença da 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus absolveu, nesta quarta-feira (07/06), Erivan de Andrade Vidal, acusado da morte de Toniel Carneiro Monteiro, crime ocorrido em 24 de janeiro de 2010, na Rua Castelo Branco, beco São vicente, bairro Compensa II, zona Oeste de Manaus.

O julgamento da Ação Penal n.º 0255115-46.2014.8.04.0001 foi presidido pela juíza de direito Roseane do Vale Cavalcante Jacinto, com o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE) sendo representado pelo promotor de justiça Marcelo Sales Martins. O réu teve em sua defesa o defensor público Rafael Albuquerque Maia.

Durante o interrogatório o réu disse que não cometeu o crime, imputando o delito ao irmão gêmeo, Ivan de Andrade Vidal. A versão do réu foi confirmada por uma vizinha que prestou depoimento em plenário. Com a insuficiência de provas, o próprio promotor de justiça, Marcelo Sales Martins, pediu a absolvição do réu durante os trabalhos em plenário. O mesmo foi feito pelo defensor público Rafael Albuquerque Maia.

Erivan de Andrade Vidal foi apresentado para participar do julgamento desta quarta-feira pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap/AM), pois cumpre pena imposta pela justiça em outro processo, no qual foi condenado por tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo. Já o irmão dele, Ivan de Andrade Vidal, foi morto em 2014.

O crime

De acordo com o inquérito policial que originou a denúncia do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE), o suspeito teria atentado contra a vida de Toniel desferindo golpes de faca. Toniel estava em plena via pública quando foi abordado pelo acusado e ainda tentou fugir buscando abrigo num bar próximo ao local. Após a agressão, o denunciado evadiu-se do local. O motivo do crime não chegou a ser esclarecido. Apesar de o crime ser datado de 24 de janeiro de 2010, a denúncia foi oferecida em 2014.

Com informações do TJAM