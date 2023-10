Acusada de matar vítima que não pagou programa sexual de R$ 10 reais é condenada em Maués

O Tribunal do Júri de Maués condenou uma mulher acusada de matar a vítima que não pagou uma dívida de R$ 10 reais por programa sexual. A sessão ocorreu no dia 11 de outubro. A acusada, Indra Érica Cabral Lira, mais conhecida como Lilica, foi condenada a 12 anos de prisão em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado contra João Cândido Filho, crime ocorrido em 04 de abril de 2023.

Durante os debates o Ministério Público sustentou em plenário a tese de homicídio qualificado por motivo torpe. Pois o crime teria sido cometido porque a vítima devia dez reais à acusada, dívida relativa a um programa sexual não pago por João Cândido. A defesa ainda tentou convencer os jurados pedindo a desqualificação do crime de homicídio pata lesão corporal seguida de morte

Após os debates os jurados votaram de acordo com a tese da promotora de justiça, condenando a ré pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe. Lilica está presa provisoriamente desde a época do crime e, com a condenação, a magistrada negou o direito de ela recorrer da sentença em liberdade.

Processo 0600618-65.2023.8.04.5800

Com informações do TJAM