ABIN paralela e bolsonarista na mira de ser retirada da estrutura do Gabinete de Segurança de Lula

Após os episódios do último domingo, em Brasília, com o levante criminoso de extremistas que destruíram o patrimônio público, as falhas no sistema de segurança do novo governo tiveram debates mais acirrados e se especula que haja agentes bolsonaristas infiltrados na ABIN- a Agência Brasileira de Inteligência, pertencente a estrutura do Gabinete de Segurança Institucional do Governo.

O novo Governo tende a desmilitarizar o setor de inteligência, e o tema ganha mais força a cada dia, especialmente com as conclusões que advêm da apuração do ocorrido no dia 8 de janeiro.

Há uma propensão à criação de um novo ministério que cuide especificamente da segurança pública, separado da pasta da Justiça, hoje comandada por Flávio Dino. Dino teria sua atuação sabotada pelo governador afastado Ibaneis Rocha, segundo os mais afoitos comentários a nível interno no Palácio do Governo.