“38º Presidente” é como Bolsonaro atualizou seu status nas redes sociais sem fazer menção a Lula

Incluso no inquérito que investiga os atentados à Brasília, na modalidade incitação, por ordem de Moraes, Bolsonaro continua se movimentando nas redes sociais, atuando de dentro dos Estados Unidos da América, para onde viajou desde dezembro do ano passado. Embora tenha deixado de se apresentar como presidente do Brasil, ainda consta a expressão em sua foto, no perfil, bem como o número 22.

Publicações de Bolsonaro ainda festejam fatos relativos a seu mandato, especialmente sobre os anos de 2019 a 2022. No dia de hoje, Bolsonaro publicou um vídeo com falas do ex-ministro Paulo Guedes, da Economia, em que se crítica gestões anteriores e se exalta resultados da sua administração. Bolsonaro nada expressou sobre a prisão de Torres, seu ex-ministro da Justiça.