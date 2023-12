Violação de direito autoral transnacional é de competência da Justiça Federal

Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de violação de direito autoral de caráter transnacional – ou seja, iniciado no Brasil e obtido resultado em outro país, ou vice-versa. Essa foi a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao dar provimento a ação proposta pelo Ministério Público Federal (MPF).

O caso envolve o julgamento de um homem denunciado pelo MPF após ser abordado em posto fiscal no estado do Paraná, em 2009, com CDs falsificados comprados no Paraguai. A Justiça Federal declinou a competência sobre o julgamento para a Justiça Estadual, por entender que a reprodução ilegal de CDs viola apenas interesses particulares dos titulares dos direitos autorais.

Em recuso à Suprema Corte, o MPF defende que o combate a crimes contra direitos autorais e a proteção de obras literárias e artísticas são compromissos assumidos pelo Brasil em acordos internacionais, não sendo necessária a lesão a bens, serviços ou interesses da União para justificar a competência da Justiça Federal.

“A transnacionalidade, em tais casos, atrai a competência da Justiça Federal, ainda que o delito não esteja expressamente tipificado em tratado ou convenção, uma vez que resta configurado o compromisso assumido pela República Federativa do Brasil de proteger os direitos autorais”, afirmou o relator, ministro Luiz Fux, acompanhado pela maioria. A decisão foi tomada no Recurso Extraordinário, tema 580 da Repercussão Geral, na sessão do Plenário Virtual encerrada nessa segunda-feira (18).

Com informações do MPF