Vereador Jaildo diz que vai recorrer de condenação por chamar cobrador de “perneta”

Manaus/AM – O vereador Jaildo Oliveira (PCdoB), também conhecido pelo nome de Jaildo dos Rodoviários, afirmou que vai recorrer da decisão judicial que o obriga a indenizar em R$ 7 mil, por danos morais, o cobrador de ônibus Francisco Bezerra, que foi chamado por ele de “Francisco Perneta”. Segundo o parlamentar, a condenação é improcedente e a denúncia foi feita da tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

“Eu fiz uma denúncia da tribuna do Plenário Adriano Jorge contra o trio Pedro Amaral, Ivanildo e Francisco Bezerra, que estavam cobrando prestação de conta dos sindicatos com o intuito de destituí-los de seus cargos, sendo isso um absurdo”, relatou o vereador sem citar o insulto proferido contra Francisco.

Após a declaração, Jaildo afirma que o trio entrou com ação judicial pedindo indenização do vereador, que a justiça não acatou por ser improcedente, visto que os parlamentares possuem imunidade parlamentar durante seus discursos no plenário da CMM.

Jaildo ainda enfatizou que as denúncias feitas têm caráter puramente político e sindical. “Ele (Francisco) não faz mais parte da categoria, que o rejeita, e por isso fez a denúncia pedindo prestação de contas do sindicato. Mas ele não pertence à categoria”, afirma o vereador.

O vereador não citou que a decisão da justiça se baseou no insulto proferido, afirmando que a imunidade parlamentar não permite que políticos possam ferir a imagem e honra de qualquer cidadão, pois também são protegidos pela Constituição.

O vereador ainda explicou que a decisão judicial ainda não transitou em julgado e será recorrida por seus advogados.