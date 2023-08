UEA promove palestra sobre acesso à Justiça com o ministro Mauro Campbell, do STJ

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) promove nesta sexta-feira (18), às 17h30, palestra do ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbell Marques. Com o tema “Acesso à Justiça: o sistema multiportas como forma de solução adequada de conflitos”, o evento será na Escola de Direito (ED), localizada na rua Major Gabriel, 768, Centro.

A palestra é organizada e idealizada pelo projeto de extensão “Oficina Escola de Direito: organização e gestão do trabalho monográfico”, sob a coordenação do Prof. Dr. André de Oliveira Melo e subcoordenação da Prof.ª Dra. Gláucia Maria de Araújo Ribeiro.

A palestra terá transmissão ao vivo pelo YouTube visando atender às turmas de Direito do interior. O link será disponibilizado somente no dia do evento.