TRT-11 (AM-RR) anuncia concurso para cargos de analista e técnico judiciário

O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) aprovou a realização de concurso público para provimento dos cargos de analista e técnico judiciários. A Comissão Organizadora do concurso será presidida pelo desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes e terá como membros o desembargador José Dantas de Góes e o juiz do trabalho Gerfran Carneiro Moreira. A Resolução Administrativa n. 073/2023 foi aprovada em sessão do mês de março e publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT), logo em seguida.



O presidente da comissão, desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes adiantou a primeira ação relacionada ao certame. “Vamos iniciar a prospecção para receber as propostas das instituições que são realizadoras de concursos públicos”, disse. O desembargador se refere às instituições como Fundação Getulio Vargas, Fundação Cesgranrio, Centro Brasieiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe/Cebraspe), Fundação Carlos Chagas, entre outros.



O concurso C-076, atualmente em vigor, tem validade até 4 de junho de 2023 e previa inicialmente o provimento de 63 vagas mais cadastro de reserva. Entre os aprovados neste concurso, foram admitidos 251 servidores efetivos, dos quais 163 são técnicos judiciários e 88 são analistas.



Com informações do TRT-11