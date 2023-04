TRT-11 empossa 17 novos servidores aprovados em concurso

A emoção e a expectativa do início de uma carreira no serviço público marcaram a posse de 17 servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) na última terça-feira (4/4). Aprovados no concurso público homologado em 2017, os novos analistas e técnicos judiciários realizaram o sonho de ingressar na Justiça do Trabalho e conquistar uma carreira estável após quase seis anos de espera. A solenidade ocorreu no auditório do Anexo Administrativo, em Manaus (AM) e contou com a participação de familiares e convidados.

O vice-presidente no exercício da Presidência, desembargador Lairto José Veloso, abriu a solenidade dando as boas-vindas às servidoras e aos servidores recém-empossados, fazendo questão de ressaltar que obtiveram aprovação em um dos concursos públicos mais difíceis do país. Ele recordou que, ao longo de 40 anos dedicados ao TRT-11, trilhou uma trajetória de servidor a desembargador. Por experiência própria, destacou as oportunidades de crescimento em um TRT amazônico, que já teve a honra de presidir no biênio 2018/2020 e no qual exerce pela segunda vez a vice-presidência.

O magistrado, que também já exerceu o cargo de conselheiro representando a Região Norte no Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), recomendou que os novos integrante do corpo funcional do TRT-11 mantenham o zelo e a observância dos deveres funcionais, alertando para que manifestações na vida privada, especialmente em tempos de redes sociais, não tragam consequências para a vida profissional. “Nós temos uma Ouvidoria que funciona e uma Corregedoria que funciona. A partir de hoje, como servidores públicos, vocês passam a ser pessoas diferentes. Isso não quer dizer que sejam melhores do que ninguém, mas com certeza diferentes”, aconselhou.

Tribunal acolhedor

Na sequência, foi a vez do diretor-geral Ildefonso Rocha parabenizá-los e desejar uma boa acolhida. Ele destacou a importância do provimento dos cargos, com profissionais em diferentes áreas de formação que reforçam o quadro técnico do tribunal. “Vocês lograram êxito por ter passado em um concurso público.Tenho certeza que seus familiares devem estar orgulhosos”, declarou.

Já o diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas, Alfredo Melo, salientou que o TRT-11 é um tribunal acolhedor, que está recebendo profissionais qualificados, que terão oportunidades para progredir na carreira e desenvolver o melhor potencial. “Os novos servidores que estão entrando nesta casa serão de fundamental importância para que seja levada justiça tanto ao Amazonas quanto a Roraima”, afirmou.

Por fim, o presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho no Amazonas e em Roraima (Sitra-AM/RR), Luís Cláudio Correa, disse esperar que os novos servidores abracem essa oportunidade que se inicia. Ele salientou que o sindicato atuou em Brasília (DF), juntamente com os representantes do TRT-11, pleiteando o maior número possível de vagas para provimento neste ano, devido ao triste saldo de vidas ceifadas pela covid-19, além das aposentadorias. “Lutamos por isso e quero dizer para vocês que estamos muito felizes.Vamos deixar a apresentação da nossa entidade para a ambientação. Sejam bem-vindos a esta casa de justiça e proteção aos trabalhadores”, concluiu.

Foram empossados: André de Jesus Castelo Branco, Caio Carvalheiros Sarmento, Edson Carlos do Carmo Macapun, Fernanda Primo de Mendonça, Francisco Walter Queiroz Carvalho Junior, Iaci Katshera Souza Reis Torres, Jessica Kliss Moreira de Oliveira, João Eduardo Cidade Hounsell, Luan Pedro Barbosa Moreira, Murilo Gonzalez de Hollanda, Neilany Neves Gomes, Paulo José Moreira de Lima e Paulo Wanderley De Sá Leitão Neto.

Entre os gestores do TRT-11, participaram da solenidade a secretária-geral da Presidência, Neila Hagge; o diretor da Coordenadoria de Comunicação Social, Matheus Santos; o diretor da Coordenadoria de Gestão do Desenvolvimento de Pessoas, Lucas Prado; a diretora da Divisão de Cerimonial, Lenúbia Aziz, além de chefes de seção e servidores do tribunal.

Valeu a espera

Após ser empossado, o técnico judiciário Ricardo Teixeira falou sobre o sentimento de gratidão. “Estudar para concurso não é uma tarefa fácil, então hoje tenho a recompensa por todo o esforço”, disse o amazonense que é finalista do Curso de Direito da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Ele conta que este foi o primeiro concurso público que fez aos 19 anos. Aprovado, ficou na expectativa da nomeação após o certame ser prorrogado por conta da pandemia de covid-19.

A também técnica judiciária Neilany Gomes, natural de Porto Velho (RO), conta que valeu a espera e que se mudou para Manaus (AM) cheia de planos. “Eu sou nortista, estou muito feliz de ingressar neste grande tribunal e espero somar. Já tem um tempo que fui aprovada e ser nomeada a essa altura é um grande privilégio com certeza”, declarou a nova servidora, que é graduada em Direito.

Próximas posses

No total, o TRT-11 vai empossar 80 servidores (33 analistas e 47 técnicos judiciários) ainda este mês, conforme vagas autorizadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). As próximas posses vão ocorrer nos dias 11, 18 e 20 de abril.

As vagas serão providas com candidatos aprovados no concurso C-076, cuja validade expira no dia 4 de junho de 2023. Lançado em 2016, o certame foi homologado pela Resolução Administrativa nº 193/2017. Posteriormente, a Resolução Administrativa nº 147/2019 prorrogou a validade para agosto de 2021, porém veio a pandemia de covid-19 e o decurso do prazo foi suspenso através da Resolução Administrativa nº 110/2020. Novamente, a validade foi prorrogada até 3 de abril de 2023, desta vez por meio da Resolução 107/2021. Por fim, a Resolução Administrativa nº 148/2021 prorrogou o prazo final para o dia 4 de junho de 2023.

Com informações do TRT11