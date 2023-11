TRT 1 convoca advogados para participarem do períodico que discute equidade racial

O Tribunal Regional da 1ª Região (TRT-1) está convocando a advocacia para participar com artigos da edição de periódico com o tema Equidade Racial e o Racismo Estrutural. O convite também é direcionado a magistrados, servidores e estudiosos do Direito.



Os artigos, bem como dissertações, teses ou monografias, devem ser sintetizados no mínimo em 8 (oito) e no máximo em 15 (quinze) laudas, bem como as citações feitas no texto deverão vir de acordo com as normas da ABNT–NBR 10.520, e as obras correlatas deverão ser descritas na referência bibliográfica, ao final do texto.



Neste link da página da revista há as informações sobre as exigências de formato dos textos.



As matérias devem ser enviadas até 7 de dezembro para a Divisão de Pesquisa e Publicação – Dipep, e-mail [email protected], localizada na Rua do Lavradio, 132, 8º andar – Centro – Rio de Janeiro (RJ), telefones (21) 2380-5684/5685/5686/5852.

Fonte OAB