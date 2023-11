Tribunal de Justiça do Amazonas nomeia mais 12 aprovados em concurso

O Tribunal de Justiça do Amazonas publicou novos atos de nomeação de aprovados no concurso público regido pelo Edital n.º 01/2019-PTJ, para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio da instituição. Na edição do Diário da Justiça Eletrônico da última terça-feira (31/10) estão oito atos de nomeação, para o cargo de nível médio (assistente judiciário).

Nos dias 09/10, 10/10 e 20/10 a Presidência do Tribunal já havia disponibilizado no Diário da Justiça outros quatro atos de nomeação assinados pela presidente da Corte, desembargadora Nélia Caminha Jorge, para cargos de nível superior (analista de Contabilidade) e médio (assistente judiciário), totalizando 12 nomeações somente no mês de outubro.

O edital do certame de 2019 abriu 160 vagas na instituição e o resultado do concurso foi homologado pelo Tribunal Pleno, em 28/07/2020. No mês seguinte começaram a ser feitas as nomeações dos aprovados e até o momento foram publicados 619 atos de nomeação, com 417 empossados, número maior que o previsto inicialmente, devido ao surgimento de novas vagas.

Para os cargos de analista judiciário foram nomeados 130 concursados, dos quais 92 tomaram posse; e para o cargo de assistente judiciário, foram nomeados 489 aprovados, com 325 empossados.

As nomeações ocorrem conforme a vacância de cargo na instituição, seguindo-se a ordem de classificação no concurso público. Os documentos necessários para posse podem ser consultados no portal do TJAM, na página de Concursos e Estágios (clique neste link).

Confira abaixo as nomeações de outubro, conforme a data de disponibilização no DJe:

DJe – 31/10

– Moisés Crisostomo Rodrigues, 44.º colocado para vaga reservada aos candidatos PcD, para exercer o cargo de Assistente Judiciário;

– Joabe Barros de Oliveira, 71.º colocado para vaga reservada aos candidatos negros, para exercer o cargo de Assistente Judiciário;

– Ana Paula da Silva Rodrigues, 310.ª colocada para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Assistente Judiciário;

– Denilson Martins Barros, 311.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Assistente Judiciário;

– Joyce da Silva Holanda, 313.ª colocada para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Assistente Judiciário;

– Sandro Vinicius Elias de Souza Esperança, 314.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Assistente Judiciário;

– Demostenes Trindade De Souto Araújo, 72.º colocado para vaga reservada aos candidatos negros, para exercer o cargo de Assistente Judiciário

– Tiago Henrique Lemos De Araújo, 315.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Assistente Judiciário.

DJe Extra – 20/10

– Vinicius Otavio Alves, 309.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Assistente Judiciário.

DJe – 10/10

– Airton Barbosa Martins Filho, 308.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Assistente Judiciário;

DJe – 09/10

– Fábio Rodrigues Sobrinho, 17.º colocado para vaga de ampla concorrência, a fim de exercer o cargo efetivo de Analista Judiciário – Especialidade: Contabilidade;

– Daniel de Oliveira Montenegro, 18.º colocado para vaga de ampla concorrência, a fim de exercer o cargo efetivo de Analista Judiciário – Especialidade: Contabilidade. Com informações do TJAM