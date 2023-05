TRE/AM abre vaga para membro substituto na classe de desembargador

O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou o Edital n.º 39/2023 — PTJ, que trata de vaga de membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, na classe dos magistrados – desembargadores.

O edital foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira (23/05), na página 5 do Caderno Administrativo, considerando ofício enviado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas.

A vaga decorre do término do primeiro biênio do desembargador Abraham Peixoto Campos Filho, no TRE/AM, que ocorrerá no dia 19/08/2023.

Pelo edital, os magistrados aptos a concorrerem à vaga têm o prazo de 15 dias, a contar da primeira publicação, para apresentarem requerimento de inscrição no Setor de Protocolo Administrativo do TJAM.

Com informações do TJAM