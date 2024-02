TJAM nomeia outros 30 aprovados no concurso público de 2019

Os atos de nomeação (de número 158 a 187) foram disponibilizados no Diário da Justiça Eletrônico de sexta-feira (23/02), da página 1 a 12 do Caderno Extra. Essa foi a segunda publicação com nomeações em menos de uma semana (no dia 20/02 haviam sido nomeados outros 12 aprovados).

De acordo com o edital do concurso, foram abertas 160 vagas e realizado cadastro de reserva. Após a nomeação dos classificados dentro do número de vagas de cada cargo, os cadastrados são chamados quando abrem vagas de cargos na instituição.

Mais informações e a lista de documentos necessários para posse podem ser consultados no portal do TJAM, na página de Concursos e Estágios.

Confira:

Atos de nomeação

Ato 158 – Felipe Araujo de Azevedo Cunha, 331.º colocado para vaga de ampla concorrência;

Ato 159 – Larissa Grimm Fonseca Custodio, 332.ª colocada para vaga de ampla concorrência;

Ato 160 – Matheus Santana Schiffner, 333.º colocado para vaga de ampla concorrência;

Ato 161 – Lucas Viana Freire, 334.º colocado para vaga de ampla concorrência;

Ato 162 – Francine Moreira de Oliveira, 84.ª colocada para vaga destinada a candidatos negros;

Ato 163 – Eduardo Vieira de Melo, 335.º colocado para vaga de ampla concorrência;

Ato 164 – Paulo Roberto Sales dos Reis, 336.º colocado para vaga de ampla concorrência;

Ato 165 – Vanessa Pereira de Souza, 337.ª colocada para vaga de ampla concorrência;

Ato 166 – Everton Oliveira da Silva, 49.º colocado para vaga reservada a candidatos PcD;

Ato 167 – Andreza Brandao dos Santos, 85.ª colocada para vaga destinada a candidatos negros;

Ato 168 – Ruy Abdalla Soares, 338.º colocado para vaga de ampla concorrência;

Ato 169 – Lorrane Souza Lopes, 339.ª colocada para vaga de ampla concorrência;

Ato 170 – Rafael Ferreira Lima, 340.º colocado para vaga de ampla concorrência;

Ato 171 – Thais Leite, 342.ª colocada para vaga de ampla concorrência;

Ato 172 – Pabrina Reis de Araujo, 86.ª colocada para vaga destinada a candidatos negros;

Ato 173 – Clemilson Ribeiro da Silva, 343.º colocado para vaga de ampla concorrência;

Ato 174 – Adriana Cavalcante da Silva, 344.ª colocada para vaga de ampla concorrência;

Ato 175 – Juliana Maria Pimentel Venceslau da Silva, 345.ª colocada para vaga de ampla concorrência;

Ato 176 – Kleber Rabelo da Silva, 50.º colocado para vaga reservada a candidatos PcD;

Ato 177 – Luciane Oliveira da Cruz, 87.ª colocada para vaga destinada a candidatos negros;

Ato178 – Raiele Toscano de Queiroz, 346.º colocado para vaga de ampla concorrência;

Ato 179 – Andre do Rego Barros Andrade, 347.º colocado para vaga de ampla concorrência;

Ato 180 – Andre Fernandes Campos Netto Machado, 348.º colocado para vaga de ampla concorrência;

Ato 181 – Miguel Luis dos Santos, 350.º colocado para vaga de ampla concorrência;

Ato 182 – Lin Madureira Lemos, 88.º colocado para vaga destinada a candidatos negros;

Ato 183 – Diego Fonseca Garcia, 351.º colocado para vaga de ampla concorrência;

Ato 184 – Rodrigo Alexandre de Sousa, 352.º colocado para vaga de ampla concorrência;

Ato 185 – Camilla Do Rego Barros Mousinho, 353.ª colocada para vaga de ampla concorrência;

Ato 186 – Josenildo Sena Da Cruz, 51.º colocado para vaga reservada a candidatos PcD;

Ato 187 – Tiago Gomes de Sousa, 89.º colocado para vaga destinada a candidatos negros.

Com informações do TJAM