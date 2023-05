TJAM divulga inscrições homologadas para estágio presencial em Manaus

A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Amazonas publicou o Edital n.º 02/2023 – SPED2023, com a homologação das inscrições para a Seleção Pública para Estágio em Direito no Tribunal de Justiça do Amazonas (Comarca de Manaus – Regime Presencial).

No total, foram 1.200 inscritos e a publicação está no Caderno Extra do Diário da Justiça Eletrônico (DJE) de quarta-feira (25/05), com a lista de nomes, que traz também a convocação para a Etapa II do certame, que consiste no Curso de Formação para Candidatos a Estágio em Direito – SPED2023, a ser oferecido pela Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas (EJUD-AM).

A inscrição inicial será exclusivamente no período das 8h do dia 29/05 às 23h59 de 31/05, no horário de Manaus. Desta vez, para fazer o curso de formação, primeiro o estudante deve fazer sua inscrição na página https://ejud.tjam.jus.br, que será validada para os que cumprirem os requisitos definidos na criação da conta de acesso, como indicado no edital, com a homologação por edital, para depois iniciar a formação.

A inscrição pode ser feita na página da EJUD-AM na área “Cursos em Destaque”, informando o usuário e senha criados. O curso será aberto para realização após a divulgação do edital definitivo das inscrições aptas ao curso, que ocorrerá em 02/06 no DJE.

A partir desta homologação preliminar, os estudantes que não tiverem as inscrições homologadas deverão enviar para o e-mail [email protected] com o título “CORREÇÃO DE USUÁRIO – SPED2023” os dados de nome completo e CPF, até o dia 06/06.

No período de 12/06 a 16/06 a equipe analisará e corrigirá os dados das inscrições não homologadas enviados por e-mail; e em 20/06 haverá a divulgação da homologação definitiva das inscrições ao Curso de Formação dos candidatos com as inscrições corrigidas pela EJUD.

No período de 20/06 a 23/06 os candidatos com as inscrições homologadas e corrigidas terão acesso ao curso, com as orientações divulgadas no edital de homologação definitiva das inscrições ao curso.

Conforme o edital de abertura, são 60 vagas para preenchimento imediato, com formação de cadastro reserva. Das vagas existentes, 36 são para ampla concorrência; 10% serão destinadas a pessoas com deficiência (6 vagas) e 30% serão destinadas a estudantes negros e indígenas (18 vagas).

Com informações do TJAM