TJ-RJ decreta prisão preventiva de casal indiciado por morte de menina de 2 anos por maus tratos

Em audiência de custódia realizada, neste sábado (11/3), na Central da Audiências de Custódia de Benfica, a juíza Daniele Lima Pires Barbosa converteu em preventiva a prisão em flagrante do casal Marcos Vinicius Lino de Lima e Patrícia André Ribeiro, indiciados pela morte, por suspeita de maus tratos, da menina Quenia Gabriela Oliveira Matos, de dois anos de idade.

A prisão do casal ocorreu na Clínica da Família Hans Jurgen Fernando Dohmann, em Guaratiba, Zona Oeste, onde a criança deu entrada já sem vida. Queria era filha de Marcos e enteada de Patrícia.

O casal foi denunciado à polícia pela médica Ana Cláudia Regert que atendeu a criança e, ainda, tentou fazer os procedimentos de reanimação. Concluíram que a menina já estava morta há mais de uma hora. De acordo com o relato policial, com base nas informações da equipe médica, a criança apresentava 59 lesões compatíveis com agressões físicas e uma por queimadura na região umbigo, além de laceração anal e abdome distendido. Segundo testemunhas, algumas das lesões eram antigas, indicando que a criança sofria torturas há algum tempo.

Na decisão, a juíza Daniele Lima Pires Barbosa assinalou que: “Resta demonstrado, portanto, o comportamento sádico e vil contra uma criança de tenra idade e a mais absoluta inadequação dos custodiados para a vida em sociedade, o que torna evidente a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, como meio para garantir a ordem pública, impondo-se a atuação do Poder Judiciário, ainda que de natureza cautelar, para restabelecer a paz social concretamente violada pela conduta dos custodiados”.

Processo: 00279718-34.2023.8.19.0001