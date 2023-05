TJ-RJ abre inscrição para facilitadores da Justiça Restaurativa

O presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos (Nupemec), desembargador César Cury, anunciou, nesta quinta-feira (18/5), em publicação do Diário da Justiça Eletrônico, a abertura de inscrições para cadastro de facilitadores da Justiça Restaurativa para atuarem no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Os interessados devem encaminhar, para análise, o(s) certificado(s) em PDF de conclusão em curso de capacitação em Justiça Restaurativa, totalizando a carga horária mínima de 40 horas, para o e-mail: [email protected], constando como assunto CHAMADA DE FACILITADORES.

Com informações do TJ-RJ