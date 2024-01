TJ-AM nomeia mais 18 aprovados no concurso público de 2019

O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou 18 atos de nomeação de aprovados no concurso público do Edital n.º 01/2019-PTJ, para ocuparem vagas em cargos de nível superior e médio na instituição.

Esses novos atos, assinados pela presidente da Corte, desembargadora Nélia Caminha Jorge, estão disponibilizados no Diário da Justiça Eletrônico desta quarta-feira (17/01), da página 1 a 7 do Caderno Administrativo. A seguir, na mesma publicação, estão atos tornados sem efeito de candidatos nomeados anteriormente e que não tomaram posse.

O Edital nº 01/2019-PTJ foi lançado para 160 vagas e cadastro de reserva. As nomeações são feitas de acordo com a vacância de cargos na instituição, seguindo-se a ordem de classificação no concurso.

Os documentos necessários para posse podem ser consultados no portal do TJAM, na página de Concursos e Estágios (link ao final do texto).

Lista de nomeados (por cargo e número de ato)

Cargo: Assistente judiciário

21 – Izolda Regina dos Santos Teles, 45.ª colocada para vaga reservada a candidatos PcD;

22 – Ignacio Yuri Nascimento da Silva, 78.º colocado para vaga destinada a candidatos negros;

23 – Lucas Alexander de Oliveira Lima, 316.º colocado para vaga de ampla concorrência;

24 – Andreza Campos Lima da Silva, 318.ª colocada para vaga de ampla concorrência;

25 – Laura Cibelle Duarte Francisco, 319.ª colocada para vaga de ampla concorrência;

27 – Catharyna Silva Costa, 320.ª colocada para vaga de ampla concorrência;

28 – Maria Tereza Botinelly Martins Ribeiro, 321.ª colocada para vaga de ampla concorrência;

29 – Felipe Alves Gomes Messias, 46.º colocado para vaga reservada a candidatos PcD;

30 – Jose Barbosa da Rocha, 79.º colocado para vaga destinada a candidatos negros;

31 – Carter Zacarias Calixto, 322.º colocado para vaga de ampla concorrência;

32 – Mycarla Aryane Bezerra Pinheiro, 323.ª colocada para vaga de ampla concorrência;

33 – Diogo Azevedo Santos, 324º colocado para vaga de ampla concorrência;

34 – Reginaldo Pereira dos Santos, 325.º colocado para vaga de ampla concorrência;

35 – Mayara Ribeiro Oliveira, 80.ª colocada para vaga destinada a candidatos negros;

36 – Raphael Silveira Resende, 326.º colocado para vaga de ampla concorrência;

37 – Gilsene Soares Sousa, 13.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo na 1ª Sub-Região.

Cargo: Analista judiciário – Contabilidade

38 – Andre Felipe Oliveira da Costa, 5.º colocado para vaga destinada a candidatos negros;

39 – Gecildo de Melo Afonso, 21.º colocado para vaga de ampla concorrência.

Com informações do TJAM