TJ-AL decreta prisão de acusado de matar italiano na Praia do Francês

A juíza Fabíola Melo Feijão, titular da 1ª Vara Cível e Criminal de Marechal Deodoro, no estado de Alagoas, decretou a prisão preventiva de José Pereira da Costa, acusado de assassinar Fabio Campagnola, na Praia do Francês, na última terça (3). O crime teria ocorrido após discussão por conta de um carrinho de doces que seria colocado na frente do estabelecimento comercial da vítima.

José Pereira Costa está sendo acusado pelo crime de homicídio qualificado e encontra-se foragido. Segundo a magistrada, a prisão faz-se necessária para garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal.

Na decisão, a magistrada relata “porquanto restar evidenciado no inquérito policial que o suposto fato criminoso ocorreu, tendo, inclusive, as testemunhas e as imagens da câmera de segurança apontado a autoria dos disparos de arma de fogo contra a vítima para o acusado”.

A esposa do acusado, Karla Kassiana Vanderlei Warumby Cavalcanti, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva na quarta (4), durante audiência de custódia conduzida pela juíza Fabíola Melo. Com informações do TJAL