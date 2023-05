TCE-AM recebe inscrições para Programa de Residência Jurídica e Contábil até segunda-feira (15)

Os interessados em participar do Programa de Residência Jurídica e Contábil do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) têm até a próxima segunda-feira (15) para realizar as inscrições no site: https://processoseletivo.tce.am.gov.br/

Segundo a Escola de Contas Públicas (ECP/TCE-AM) – coordenadora do certame – até quarta-feira (10) foram confirmadas 808 inscrições, sendo 701 para a área do direito, e 209 para ciências contábeis.

Outros 75 candidatos estão com documentação pendente e necessitam acessar à plataforma e corrigir as pendências apresentadas. A ECP ressalta a importância de todos os candidatos acessarem ao site do processo para verificar a condição da inscrição, que em caso de pendências, devem ser sanadas até o final do período de inscrições, no dia 15 de maio.

Além dos candidatos com documentos pendentes, os que tiveram pedidos de isenção deferidos devem efetivar o processo de inscrição. Ao todo, foram deferidos 534 pedidos de isenção. Desse total, apenas 339 concluíram a inscrição, restando 195 que devem efetivar até segunda-feira.

Para se inscrever, é necessário possuir o título de bacharel em direito ou ciências contábeis, sem a necessidade de registro profissional.

O programa de residência oferta 20 vagas na área jurídica e 10 na área contábil, com 10% das vagas reservadas para pessoas com deficiência em cada uma das áreas.

Os aprovados receberão uma bolsa-auxílio mensal de R$3 mil por 24 meses de atividades, no mínimo, de segunda a sexta-feira com uma carga horária de cinco horas diárias.

Seleção

O processo seletivo terá apenas uma etapa, que consiste em uma prova objetiva com 30 questões, sendo 10 questões sobre língua portuguesa, Lei Orgânica e Regimento Interno do TCE-AM e 20 questões específicas para cada área.

A prova também contará com cinco questões discursivas para cada modalidade. As provas objetivas e discursivas terão valor de 50 pontos cada, totalizando 100 pontos para a classificação. Para ser aprovado, o candidato deve alcançar pelo menos 60 pontos.

O edital do programa de residência e mais informações sobre o processo seletivo podem ser encontrados no site do TCE-AM ou pelo número 3301-8301.

Com informações do TCE-AM