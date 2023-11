TCE-AM empossa nova servidora aprovada no concurso público de 2021

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, deu posse à nova servidora pública Monique Ribeiro, na manhã desta quarta-feira (08), no Gabinete da Presidência, localizada na sede da Corte. Aprovada no concurso público de 2021 do TCE-AM, a servidora irá assumir o cargo de Auditora de Controle Externo.

Vinda de Cuiabá, capital de Mato Grosso, Monique Ribeiro se mudou recentemente para Manaus para assumir seu novo cargo. Sua trajetória como concurseira a levou a passar em diversos concursos ao longo dos anos, porém sempre almejou ser aprovada para o cargo de auditora técnica do Tribunal de Contas.

“Há anos venho me preparando para concursos, tenho as melhores expectativas adentrando essa Corte, pois era um cargo que sonhava muito em ser aprovada. Minha família que, sabia do meu desejo, ficou muito feliz, torceram muito e me apoiaram em todo o período, então acredito que hoje é um dia de muita alegria para mim e para todos eles”, afirmou.

O concurso público de 2021 do TCE-AM, realizado nos dias 18 e 25 de agosto, disponibilizou 40 vagas para provimento imediato na Corte de Contas, com vencimentos de até R$ 8,3 mil, além de benefícios. Com informações do TCEAM