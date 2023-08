​TCE-AM divulga resultado final do Programa de Residência Jurídica e Contábil da Corte de Contas

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) via Escola de Contas Públicas do Estado do Amazonas (ECP-AM) divulgou o resultado final do processo seletivo para o Programa de Residência Jurídica e Contábil. Essa foi a última etapa para a definição da lista com os aprovados, publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) nesta quinta-feira (03).

Lançado em abril de 2023, o certame foi destinado a bachareis em Direito ou Ciências Contábeis que teriam interesse em aprimorar as suas habilidades através da práxis das atividades desenvolvidas na Corte de Contas. No total, 889 candidatos realizaram as provas divididas entre questões objetivas e discursivas realizada no dia 04 de junho deste ano.

Com bolsa-auxílio de R$ 3 mil, o processo seletivo ofereceu 30 vagas para preenchimento, da seguinte forma: 20 na área jurídica e 10 na área de contabilidade, sendo 10% destinadas à pessoa com deficiência em cada área do conhecimento. Durante 24 meses, os alunos-residentes terão atividades práticas de segunda a sexta-feira, nos turnos matutino ou vespertino, com uma carga horária de cinco horas.

Resultado do recursos interpostos das provas discursivas

Na última quarta-feira (02), os candidatos ao I Processo Seletivo Público para o Programa de Residência Jurídica e Contábil puderam acessar, via DOE, o resultado da análise de recursos interpostos relacionados as provas discursivas.

Ao todo, mais de 30 candidatos entraram com recursos em questões discursivas das provas, sendo todos na área jurídica não havendo nenhuma interposição de recursos nas provas discursivas da área de conhecimento de contabilidade.

Considerando a alteração de notas de alguns candidatos em virtude da análise dos recursos, consta na publicação a lista do resultado consolidado da prova discursiva da área de conhecimento de Direito.

Com informações do TCE-AM