STJ examinará se pode ocorrer Interrupção da Prescrição Punitiva por meio de seus Acórdãos

Os acórdãos dos tribunais superiores que confirmam a condenação do réu ou a decisão de pronúncia também servem para interromper o curso da prescrição da pretensão punitiva, conforme preveem os incisos III e IV do artigo 117 do Código Penal?

O tema está em análise na 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Até o momento, só foram proferidos dois votos. Há divergência estabelecida. O julgamento foi interrompido nesta terça-feira (26/9) por pedido de vista do ministro Joel Ilan Paciornik, para melhor exame do assunto.

A discussão decorre de um desdobramento da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, em 2020, fixou que as sentenças colegiadas confirmatórias da condenação também interrompem o prazo prescricional.

O STF interpretou o artigo 117, inciso IV, do Código Penal, que diz que o curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível. A posição é de que não há distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão.

Por analogia, essa posição é aplicável também nas hipóteses do inciso III do artigo 117 do CP, que trata da interrupção da prescrição pela decisão confirmatória da pronúncia — que confirma que uma pessoa acusada de crime contra a vida será julgada pelo júri popular.

A dúvida é se esse entendimento só vale para as decisões confirmatórias proferidas pelas instâncias ordinárias, quando ainda é possível análise de fatos e provas para definição da culpa do acusado, ou se é aplicável também quando os recursos chegam ao STJ e ao STF.

O caso concreto julgado pelo STJ é o de um homem acusado pela morte de um líder sindical de Guarulhos (SP), em 2001. A decisão de pronúncia de primeira instância foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) no julgamento do recurso em sentido estrito .

A defesa, então, recorreu ao STJ, que conheceu do recurso especial , mas negou provimento a ele. Se esse acórdão for considerado marco interruptivo da prescrição, ele ainda poderá ser responsabilizado pelo crime, em caso de condenação.

No Habeas Corpus apresentado à corte, o advogado Alberto Zacharias Toron defendeu que as causas interruptivas da prescrição são taxativas e restritivas e que o acórdão do STJ não interrompe a prescrição, inclusive porque não obstou a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.