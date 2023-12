STF julga 4699 processos em 2023

Ao final da sessão desta tarde, o presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que o colegiado julgou 4.410 processos em sessões presenciais e virtuais em 2023. Outros 289 estão pautados nas sessões virtuais que terminam nos dias 11/12 e 18/12, chegando a um total de 4.699.

Desse total, 1.479 são habeas corpus (HC), 1.081 reclamações (RCL), 491 recursos extraordinários (RE), 891 recursos extraordinários com agravo (ARE), 286 recursos em habeas corpus (RHC), 83 mandados de segurança (MS), 58 recursos em mandado de segurança (RMS) e 31 extradições (EXT).

Reclamações

O presidente mostrou preocupação com o aumento no número de reclamações – tipo de ação contra decisões judiciais que supostamente deixam de cumprir a jurisprudência do STF -, que já se aproxima da quantidade de habeas corpus, tradicionalmente em maior número. Para o ministro, o descumprimento do entendimento do STF “é um desserviço à população, à segurança jurídica e à Justiça”.

Com informações do STF