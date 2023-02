Simonetti diz que tecnologias virtuais são benéficas desde que não prejudiquem acesso à justiça

No embate entre juízes e servidores quanto ao retorno ao trabalho presencial, imposto pelo CNJ, há resistência que tem encontrado fôlego em várias associações, como a Frentas-Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público e a Fenajud-Federação Nacional dos Servidores da Justiça. Ambas querem mais prazo para o retorno presencial e elogiam a tecnologia como ferramenta de trabalho. Na OAB-Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti também se manifestou. Simonetti disse que ‘a adoção de novas tecnologias para agilizar os atos processuais é benéfica desde que amplie o acesso da população à justiça, e não seja um impeditivo’.

“A OAB entende que a adoção de novas tecnologias para agilizar os atos processuais é benéfica desde que amplie o acesso da população à Justiça, não seja um impeditivo. Por isso, a escolha sobre o modelo das audiências, se presencial ou virtual, deve ser feita pelo jurisdicionado de forma a atender a realidade e a possibilidade de cada um”, afirmou o presidente nacional da OAB.