Servidora do TJAM lança segunda edição de livro que reúne dicas de Língua Portuguesa

A servidora do Tribunal de Justiça do Amazonas e escritora Joyce Desideri Tino lançará o livro “Português em Gotas – Volume 02”, publicado pela Editora Valer, em evento a ser realizado no dia 10/12 (domingo).

Essa é sua terceira obra, a primeira foi o “Português em Gotas – Volume 1”, lançado em outubro de 2020; e a segunda, o “Gotas para Sonhar – Volume 1”, um livro de contos infantojuvenis lançado em março de 2022.

Joyce Tino é formada em Letras – Língua Portuguesa, pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam); pós-graduada em “Revisão de Textos”, pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-Minas); atua como revisora gramatical na equipe da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Amazonas, sendo servidora do concursada do TJAM desde 1997.

Ela conta como surgiu a vontade de escrever. “Ocorreu de um modo muito sui generis, pois comecei a criar dicas diárias de português no meu ambiente de trabalho. Logo mais, criei um grupo de e-maiI e, posteriormente, a minha página no Facebook e Instagram. Compilando todas essas dicas surgiu o conteúdo dos livros ‘Português em Gotas – Vol. 1 e Vol. 2’. Decidi lançar os 250 verbetes e agora os outros 250 verbetes”, conta a autora.

Desideri explica que as Gotas são enunciados rápidos de língua portuguesa sempre acompanhados de uma ilustração para fixar o conteúdo, e embasadas em fontes fidedignas.

Suas obras podem ser adquiridas no site da Amazon e também solicitando por meio do seu Instagram: @portuguesemgotas.

Com informações do TJAM