Seleção para prestar consultoria à AGU está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para seleção de consultoria especializada na área de Gestão de Pessoas da Advocacia-Geral da União (AGU).

Parte de um projeto de cooperação técnica internacional entre a AGU e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a contratação irá selecionar pessoas físicas para prestar consultoria especializada no projeto de elaboração de dois manuais na área de gestão de pessoas: um de requerimentos e outro de cadastro.

Dentre as exigências contidas nos processos seletivos para participação estão: formação superior em Administração, Gestão Pública, Engenharia, Engenharia de Produção, Economia ou áreas correlatas ao tema; experiência profissional comprovada mínima de três anos em gestão de projetos, gestão de processos, gestão de pessoas, desenho, implementação e/ou avaliação de gestão de processos. Além disso, é desejável ter especialização, mestrado ou doutorado.

Servidor público só pode participar se for professor universitário cujo regime de trabalho comporte o exercício de outra atividade e que haja autorização do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem.

Os consultores selecionados deverão entregar sete produtos dentro de cronograma específico. O valor total por edital é de R$ 126 mil reais. O prazo de execução da consultoria é de sete meses após assinatura do contrato.

As inscrições encerram no dia 15 de maio de 2023. Os consultores selecionados iniciarão os trabalhos ainda este mês.