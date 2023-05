Se recusar a vender e instalar película de vidro não constitui crime e acusação é arquivada

Debatendo sobre o princípio da ofensividade jurídica como instrumento de política criminal e por concluir que não esteja presente o dano no fato concreto narrado como crime, por impossibilidade da adequação fática do fato narrado ao tipo penal, o Tribunal do Amazonas manteve a rejeição de denúncia que imputou a um prestador de serviços a prática de um crime contra as relações de consumo, por ter se recusado a vender e instalar uma película de vidro em uma viatura de polícia.

A denúncia havia narrado que o ‘infrator’ havia cometido um crime contra as relações de consumo, porque se negou a vender e instalar insulfilme no veículo da polícia. Os fatos ocorreram no município de Humaitá, no Amazonas. O Ministério Público deu ao acusado a imputação de estar incurso nas penas do artigo 7º, Inciso VI, da Lei 8.137/90, que define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo.

O referido dispositivo prevê como crime contra as relações de consumo ‘sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas, ou retê-los para o fim de especulação’. Com a recusa da denúncia, houve oferta de recurso.

No Tribunal de Justiça, deliberou-se que a conduta não estava prevista em nenhuma das condutas descritas na lei nominada. Prevaleceu a tese da Defensoria Pública do Amazonas que pugnou pela atipicidade material do crime.

“Restou evidenciado a mínima ofensividade da conduta, a inexistência de periculosidade da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada”, ponderou-se. O Tribunal concluiu que houve uma flagrante insignificância dos fatos narrados na denúncia.

Deliberou-se, por extensão dos fundamentos, que um insulfilm não poderia ser considerado insumo, como pretendido pelo Promotor de Justiça recorrente, e se proclamou a atipicidade dos fatos narrados, mantendo-se a rejeição da peça acusatória, com o desprovimento da impugnação lançada contra a decisão que rejeitou a peça acusatória.

Processo: 0001764-27.2020.8.04.4401

