Psol pede a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro por atentados à Democracia

Deputados Federais do Psol invocaram o direito de petição previsto na Constituição e assinaram pedido endereçado ao Supremo Tribunal Federal, em especial o relator do Inquérito Policial 4874/DF, Ministro Alexandre de Moraes, sob o fundamento de que Bolsonaro, enquanto presidente da República tenha cometido fatos criminosos que tiveram a finalidade de atentar contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. Esse Inquérito é aquele que apura a atuação de uma organização criminosa que teria como um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas. Com pedido final, os deputados pedem a prisão preventiva do ex-presidente.

Nas razões do pedido, os deputados narram que Bolsonaro sempre demonstrou em suas falas e atitudes a falta de apreço pela democracia, com a intensificação de sua intentona antidemocrática desde que pesquisas passaram a apontar sua baixa chance de reeleição á Presidência da República.

Citam que, de maneira infundada, Bolsonaro pretendeu impor o descrédito das urnas eletrônicas, atacou a lisura do Poder Judiciário na condução do processo eleitoral, defendeu, ainda que tacitamente, o rompimento da ordem constitucional a fim de realizar o que denominou de ‘eleições limpas’.

No texto, se referiram aos fatos de que logo após o reconhecimento da vitória de Lula, Bolsonaro atacou a lisura do Poder Judiciário na condução do processo eleitoral, promovendo a intensificação de mobilizações de seus aliados, com bloqueio de rodovias, manifestações golpistas, atos de depredação do patrimônio público e privado, bem como, mais recentemente, tentativas de atentados terroristas na explosão de bombas para causar caos social, visando a intervenção militar.