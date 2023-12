Processo seletivo complementar de estagiários do TRF1 segue até dia 5 de dezembro

Estudantes de nível superior dos cursos de direito e administração têm até o dia 5 de dezembro para realizar a inscrição e a prova on-line diretamente no site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).



O valor da bolsa-auxílio, para o cumprimento de 20h semanais (4h diárias), é de R$ 900,00. Também há previsão de auxílio transporte de R$ 12 por dia estagiado – o programa de estágio remunerado é desenvolvido na modalidade presencial.



O processo seletivo é para a formação de cadastro reserva e a inscrição é gratuita.



Quem pode participar?



O estágio destina-se exclusivamente a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos de Administração e Direito vinculados ao ensino público ou particular nas Instituições de Ensino de nível superior.



Para os estudantes do curso de Administração, espera-se que estejam cursando do 2º ao 5º semestre. Já em relação aos estudantes do curso de Direito, a expectativa é da participação de estagiários do 5º ao 7º semestre.



Como será a prova?



Composta de uma única fase, a prova é objetiva, realizada no formato on-line, com 20 questões de múltipla escolha, 4 alternativas cada uma, sendo apenas uma correta.



O conteúdo programático da prova está previsto no edital.



Quando sai o resultado?



A previsão é de que o resultado seja divulgado cerca de um mês após a última data de realização das inscrições e provas (5 de janeiro de 2024). Serão elaboradas três listas de classificação por curso, em ordem decrescente de classificação das notas obtidas: uma geral, uma exclusiva para autodeclarados negros (pretos ou pardos) e uma exclusiva para pessoas com deficiência.



