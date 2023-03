Primeiro Mutirão do Júri de 2023 é definido pelo Tribunal do Amazonas

A Desembargadora Nélia Caminha Jorge, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, editou Portaria na qual estabelece que o início do primeiro “Mutirão do Júri”, no Amazonas, terá início a partir da próxima segunda feira, dia 23 de março, e se estenderá até o dia 31 de julho. O mutirão terá foco em processos de longa tramitação e que cuidem de crimes contra a vida na sua modalidade tentada ou consumada, incluindo casos de feminicídio.

Ao todo, 11 juízes atuarão no Mutirão. Para tanto, órgãos parceiros, como o Ministério Público e a Defensoria Pública deverão disponibilizar, da mesma forma, um maior numero de promotores de justiça e de defensores para assegurar o êxito da jornada jurídica processual. Cuida-se de uma força-tarefa na qual o Tribunal de Justiça pretende a realização de julgamentos de cerca de 900 processos.

Com a jornada, o TJAM pretende alcançar o ‘Selo Diamante’, no Prêmio CNJ de Qualidade, do Conselho Nacional de Justiça, em que o Tribunal, inclusive, obteve o “Selo Ouro” no ano passado.

Os onze juízes do Mutirão do Júri são os magistrados Juline Rossendy Rosa Neres, Clarissa Ribeiro Lino, Luiziana Teles Feitosa Anacleto, Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto, Ana Paula de Medeiros Braga, Rafael da Rocha Lima, Lucas Couto Bezerra, Saulo Góes Pinto, Otávio Augusto Ferraro, Danielle Monteiro Fernandes Augusto e Rivaldo Matos Norões Filho.