Polícia Federal cumpre mandados contra tráfico internacional de drogas

O Superior Tribunal de Justiça e a Justiça Federal de 1ª instância expediram mandados de prisão e de busca e apreensão, cumpridos no dia de hoje pela Polícia Federal e que miram numa quadrilha de tráfico internacional de drogas. Houve necessidade de atuação do STJ face à notícia de possível envolvimento de autoridade federal, cujo nome não foi revelado, e que atraiu a competência do Superior Tribunal de Justiça, para dar legalidade à operação.

Há informações de que haja envolvimento de um advogado, filho de Desembargador Federal. As apurações acenam para a prática de corrupção e de lavagem de dinheiro. Somente em criptomoedas, ante o envolvimento de empresas no comércio ilícito, haveria um movimento aproximado de R$ 60 milhões.

Os mandados, embora distintos, estão sendo cumpridos simultaneamente e sendo coordenados pela Polícia Federal em várias regiões do país: Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, São Luiz e alguns municípios.