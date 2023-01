PM é condenado a 12 anos de reclusão por morte de companheira no Pará

Por maioria de votos, os jurados do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, condenaram, na madrugada desta terça-feira, 31, o policial militar Fagner Santos do Nascimento a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pelo homicídio simples da também policial militar e companheira do réu, Andreza Maria da Silva Araújo. O júri não reconheceu o feminicídio.

A sessão foi presidida pelo juiz Cristiano Magalhães. Na sentença, o magistrado ressaltou que o motivo do crime seria o fato da vítima estar ajudando financeiramente a família dela. Além disso, pesou contra o réu o fato dele ter reduzido as chances de defesa da vítima, se isolando com ela no quarto do casal e utilizando a própria arma da policial para cometer o crime.

O juiz determinou a perda do cargo do acusado e negou direito do mesmo recorrer da sentença condenatória em liberdade. O crime aconteceu em 15 de setembro de 2020, no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua. Com informações do TJPA.