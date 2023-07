Pacientes do Hemoan podem acessar exames via on line

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) passou a disponibilizar, a partir deste mês de julho, acesso online a exames de pacientes atendidos pela Fundação. A novidade faz parte do processo de modernização dos serviços laboratoriais oferecidos pelo Hemoam.

Hoje, no site do Hemoam ( www.hemoam.am.gov.br ), o usuário pode visualizar de forma segura os resultados dos exames realizados pelos laboratórios de análises clínicas. O cidadão acessa suas informações pela internet por meio do celular, computador ou tablet, utilizando um número de localizador, disponibilizado pela instituição no momento do exame..

O acesso aos resultados é feito por meio do Sistema Softlab, que também serviu para dar celeridade aos resultados do Teste do Pezinho desde 2022. O sistema é disponibilizado apenas para pacientes, não incluindo doadores que fazem exames para doação de sangue.

Por meio do sistema, os pacientes do Hemoam podem consultar, baixar e imprimir o resultado, que também pode ser acessado pelo médico no momento da consulta.

O Hemoam realiza, por mês, mais de 70 mil exames de 150 tipos, desde os mais comuns, como hemograma, até os mais complexos, como os de biologia molecular.

COMO FUNCIONA

Ao ser atendido no Hemoam, o usuário recebe um localizador e uma senha. De posse desses dados, pode acompanhar o resultado, por meio site do Hemoam.