Operação Penalidade Máxima prossegue buscando novos envolvidos

A busca do ganho fácil do dinheiro no esquema de manipulação de apostas esportivas com mira no Campeonato Brasileiro das séries A e B de 2022 em partidas do Paulistáo e do Campeonato Gaúcho, por meio de casas de apostas, e que resultou na cooptação de atletas, que realizavam ações dentro do campo para o sucesso da empreitada criminosa, continua firme nas investigações encetadas pelo Ministério Público de Goiás, que, a cada dia, melhor esclarece a manipulação de jogos de futebol para busca do lucro fácil.

Os Promotores buscam, agora, ampliar as investigações sobre a rede de financiadores, apostadores, e jogadores que participavam da fraude. A polícia federal ingressou nas investigações por determinação do Ministro Flávio Dino, que acolheu pedido da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol.

Em Goiás, junto com oferecimento da última denúncia, um novo procedimento investigatório foi iniciado pelo MPGO, que começou a averiguar os fatos após denúncia da operação fraudulenta feita pela diretoria do Vila Nova, clube goiano. Tudo indica que a relação de jogadores envolvidos e de clubes que teriam sido prejudicados pelo esquema tende a aumentar.